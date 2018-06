Talianski činitelia reagovali na kritiku Paríža o odmietnutí migrantov

Taliansky rezort diplomacie si v súvislosti s výrokmi Paríža predvolal i francúzskeho veľvyslanca v Ríme.

Rím 13. júna (TASR) - Taliansky vicepremiér Luigi Di Maio v súvislosti s diplomatickou roztržkou ohľadom nedeľňajšieho odmietnutia humanitárnej lode Aquarius reagoval recipročnou kritikou na adresu Paríža.



"Som rád, že Francúzi objavili zodpovednosť. Ak chcú, pomôžeme im. Nech otvoria svoje prístavy a my presunieme zopár ľudí do Francúzska," vyhlásil v stredu podľa stanice BBC vicepremiér. Skritizoval tiež "krajiny, ktoré sa vždy radšej obrátili k problémom chrbtom, keď došlo na otázku imigrácie".



Francúzsky prezident Emmanuel Macron obvinil taliansku vládu z "cynizmu a nezodpovedného prístupu". Taliansky premiér Giuseppe Conte mu invektívy energicky vrátil, pričom postoj Francúzska k imigrácii označil za "pokrytecký".



Taliansko v nedeľu odmietlo prijať francúzsko-nemeckú loď Aquarius s viac než šiestimi stovkami migrantov, čo vyvolalo medzinárodnú diplomatickú šarvátku.



Aquarius, ktorý viezol 629 migrantov, je prevádzkovaný francúzsko-nemeckou mimovládnou organizáciou SOS Méditerranée a na zakotvenie v talianskych prístavoch musel mať udelené povolenie.



Nový taliansky minister vnútra a líder pravicovej strany Liga Severu (LN) Matteo Salvini však v súlade s novou, sprísnenou politikou Ríma ohľadom imigrácie toto povolenie vydať odmietol. Namiesto toho požiadal o prijatie Aquaria Maltu, ostrovný štát to ale zamietol s tým, že záležitosť spadá pod jurisdikciu Talianska.



Patovú situáciu napokon vyriešil nový španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý vyhlásil, že jeho krajina poskytne humanitárnej lodi "bezpečný prístav". Aquarius, eskortovaný dvoma talianskymi plavidlami, zakotví vo Valencii na západnom pobreží Španielska v sobotu, oznámila SOS Méditerranée.



V stredu ráno priplávala do sicílskeho prístavného mesta Catania loď Diciotti. Plavidlo talianskej pobrežnej hliadky tam na svojej palube dopravilo 937 migrantov a dvoch mŕtvych ľudí, ktorí medzitým počas plavby zomreli. Diciotti vyzdvihla migrantov pri pobreží Líbye, uvádza britské médium.



Diciotti však zakotviť mohla, pretože ide o talianske plavidlo vykonávajúce vládnu misiu.



Väčšina migrantov, ktorí prežijú útrpnú plavbu zo severnej Afriky, skončí v preplnených talianskych záchytných táboroch. V uplynulých piatich rokoch Taliansko prijalo viac než 640.000 prevažne afrických migrantov. Rím tvrdí, že mu s týmto bremenom musia pomôcť partneri z Európskej únie.