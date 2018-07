Stovky migrantov rozdelili v Taliansku na dve lode

Skupina 176 ľudí bola preložená na loď pohraničnej agentúry Frontex, 266 migrantov našlo dočasné útočisko na palube lode talianskej finančnej polície.

Rím 14. júla (TASR) - Taliansko v sobotu rozdelilo 450 migrantov, ktorých našli na drevenej rybárskej lodi v blízkosti ostrova Linosa, na dve menšie plavidlá.



Skupina 176 ľudí bola preložená na loď pohraničnej agentúry Frontex, 266 migrantov našlo dočasné útočisko na palube lode talianskej finančnej polície. Osem žien a detí bolo zo zdravotných dôvodov prevezených na ostrov Lampedusa, informovala agentúra ANSA.



Zatiaľ nie je známe, kde budú môcť obe plavidlá zakotviť. Taliansky minister vnútra Matteo Salvini tlačí na to, aby tak urobili na Malte alebo v Líbyi. Po telefonáte s premiérom Giuseppem Contem zopakoval, že migranti budú môcť prísť do Talianska iba legálnym spôsobom.



Conte oznámil, že pracuje "na dohode s ostatnými krajinami EÚ o okamžitom prerozdelení" 450 migrantov. V tejto súvislosti požiadal Conte listom predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, predsedu Európskej rady Donalda Tuska a vedúcich predstaviteľom štátov EÚ o podporu pri riešení novovzniknutej situácie.



Ďalšími alternatívami sú podľa Conteho kontaktovanie líbyjských orgánov s cieľom zabezpečiť návrat migrantov do Líbye, odkiaľ vyplávali, alebo ich ponechanie na palube oboch lodí, kde sa zistí, či spĺňajú podmienky na udelenie azylu.



Migrantov nechce prijať ani Malta. Jej vláda v piatok uviedla, že si splnila svoje povinnosti monitorovaním plavidla s cieľom zistiť, či potrebuje pomoc. Malta tvrdí, že posádka lode jasne povedala, že smeruje k talianskemu ostrovu Lampedusa.



Nová vláda v Ríme zastáva názor, že Európska únia nepomáha Taliansku zvládnuť nápor desiatok tisíc migrantov prichádzajúcich každoročne cez Stredozemné more. Salvini nalieha na EÚ, aby si prerozdelia migrantov, ktorí sa dostali do Talianska, a snažila sa pomôcť Líbyi, aby im zabránila opustiť jej územie.



Humanitárne organizácie tvrdia, že migranti, ktorí by sa vrátili do Líbye, sú vystavení riziku zneužívania, znásilnenia či fyzického násilia.