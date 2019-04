Taliansko a Malta odmietli prijať záchrannú loď so 64 migrantmi

Odmietnutie podľa AP povedie k ďalšej patovej situácii v oblasti Stredozemného mora, ktorú možno vyriešiť, len ak vlády európskych krajín budú súhlasiť s prijatím žiadateľov o azyl.

Rím 4. marca (TASR) - Taliansko a Malta vo štvrtok nepovolili lodi nemeckej humanitárnej organizácie so 64 migrantmi na palube kotviť pri svojich brehoch, informovala agentúra AP.



Odmietnutie podľa AP povedie k ďalšej patovej situácii v oblasti Stredozemného mora, ktorú možno vyriešiť, len ak vlády európskych krajín budú súhlasiť s prijatím žiadateľov o azyl.



Hovorkyňa nemeckej humanitárnej organizácie Sea-Eye Carlotta Weiblová vo štvrtok oznámila, že loď sa nachádzala neďaleko talianskeho ostrova Lampedusa, ležiaceho približne 230 kilometrov južne od Sicílie.



"Malta tvrdí, že nemôžeme vplávať do jej vôd, a je nepravdepodobné, že dostaneme povolenie od Talianska," povedala.



Taliansky minister zahraničných vecí Matteo Salvini povedal, že nemecká loď by "mala plávať do Hamburgu". Weiblová však pripomenula, že dostať sa do severonemeckého prístavu by trvalo tri až štyri týždne, čo je vylúčené, pretože na lodi nemajú dostatok potravín a vody.



Loď nemeckej humanitárnej organizácie nazvaná Alan Kurdi zachránila migrantov v stredu neďaleko Líbye počas pátrania po nezvestných migrantoch. Loď je pomenovaná po sýrskom chlapcovi Ajlanovi Kurdim, ktorý sa v septembri roku 2015 utopil v Stredozemnom mori.



Niekoľko podobných krízových situácii so záchrannými loďami sa v minulých mesiacoch podarilo vyriešiť po tom, ako členské krajiny EÚ súhlasili s prijatím časti migrantov, uvádza AP. Veľa z nich je však uviaznutých v centrách pre migrantov na Malte a Lampeduse.