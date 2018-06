Taliansko a Malta sa dohodli, že budú koordinovať postoje k migrácii

Záchranná loď Aquarius vezie na palube 629 migrantov, ktorých zachránila pri sérii operácií v Stredozemnom mori minulý týždeň. Taliansko najprv trvalo na tom, že loď s migrantmi má prijať Malta.

Rím 15. júna (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Enzo Moavero Milanesi sa stretol v piatok v Ríme s maltským kolegom Carmelom Abelom - po roztržke okolo záchrannej lode Aquarius so stovkami migrantov, ktorá vyústila do rozsiahleho európskeho sporu.



Talianske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že obaja ministri vyjadrili na stretnutí "spoločné želanie úzko koordinovať svoju prácu na téme migrácie, predovšetkým v európskych hlavných mestách, a to konkrétne na zmenách" pravidiel azylovej politiky Európskej únie.



Záchranná loď Aquarius vezie na palube 629 migrantov, ktorých zachránila pri sérii operácií v Stredozemnom mori minulý týždeň, pripomenula tlačová agentúra AP.



Taliansko najprv trvalo na tom, že loď Aquarius s migrantmi má prijať Malta. Tá to však odmietla s argumentom, že sa na záchrane nepodieľala. Taliansko tiež odmietlo loď prijať a nechalo ju aj s migrantmi "bezprízorne" čakať na mori. Nakoniec situáciu zachránilo Španielsko, ktorého nový premiér Pedro Sánchez oznámil, že loď môže zakotviť v jeho krajine, v prístave Valencia.



Plavidlo Aquarius teraz smeruje do španielskeho prístavu, ale pre zlé počasie muselo urobiť okľuku na trase a podľa predpokladov dorazí do Valencie v nedeľu ráno.