Taliansko čelí novej vlne migrantov, smerujú do krajiny cez Tunisko

Od začiatku kalendárneho roka 2018 dorazilo k talianskym brehom viac ako 12.000 ľudí.

Rím 29. mája (TASR) - Taliansko čelí novej vlne ilegálnych migrantov smerujúcich z Afriky do Európy cez Tunisko. Iba v pondelok ich dorazilo 600 do prístavu v Palerme, ďalších viac ako 400 do Messiny a vyše sto do Trapani.



Ide o skupiny, ktoré za koordinácie príslušníkov talianskej pobrežnej stráže zachraňovali počas víkendu v západnej časti Stredozemného mora.



Hovorca Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Taliansku zdôraznil, že väčšina z celkového počtu viac ako 2200 migrantov, ktorí dorazili do krajiny od soboty, sa na cestu cez Stredozemné more aj tentoraz vydala z Líbye, avšak vytvorila sa aj spomínaná nová migračná trasa, ktorá vedie k juhotalianskemu pobrežiu predovšetkým z Nigeru, a to cez Tunisko.



Severoafrické Tunisko, z ktorého donedávna smerovali do Talianska predovšetkým jeho občania, sa medzičasom stalo tranzitnou krajinou pre migrantov, pretože prevádzači ho volia častejšie namiesto nebezpečnej Líbye, aby utečenci odtiaľ pokračovali do Európy.



Aktuálny vývoj viedol k opätovnému naplneniu kapacít registračných centier na juhu Talianska. Starosta Pozzalla na ostrove Sicília informoval, že v tamojšom "hotspote" sa pripravovala vzbura migrantov plánujúcich opustiť centrum, ktorej sa podarilo zabrániť iba na poslednú chvíľu. Zariadenie v Pozzalle je po marcovom uzavretí centra na ostrove Lampedusa preplnené.



Od začiatku kalendárneho roka 2018 dorazilo podľa pondelkovej informácie rezortu vnútra v Ríme k talianskym brehom viac ako 12.000 ľudí, čo je výrazne menej ako takmer 60.000 v porovnateľnom období minulého roka.