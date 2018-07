Taliansko daruje ďalšie lode na posilnenie kapacity líbyjskej stráže

Plavidlá budú z existujúcej flotily talianskej pobrežnej stráže a z loďstva talianskej finančnej a colnej polície Guardia di Finanza.

Rím 3. júla (TASR) - Taliansko daruje ďalšie plavidlá na pomoc líbyjskej pobrežnej stráži pri zastavovaní migrantov, ktorí sa na mori snažia dostať do Európy. Podľa agentúry DPA o tom v pondelok neskoro večer informovala talianska vláda.



Plavidlá budú z existujúcej flotily talianskej pobrežnej stráže a z loďstva talianskej finančnej a colnej polície Guardia di Finanza, uvádza sa vo vyhlásení po zasadaní kabinetu v Ríme.



Tlačová agentúra ANSA citovala talianskeho ministra dopravy a infraštruktúry Danila Toninelliho, podľa ktorého Líbya dostane 12 plavidiel, z toho desať od pobrežnej stráže.



Líbyjská pobrežná stráž už dostala vlani od Talianska štyri námorné jednotky, ako aj financie a výcvik, jej zdroje sa však naďalej považujú za zväčša nedostatočné, píše DPA.



Nová talianska vláda presadzuje prísnu protiimigračnú politiku a chce, aby boli utečenci zadržaní v Stredozemnom mori vrátení do Líbye. Taliansky minister vnútra Matteo Salvini nedovoľuje plavidlám prevádzkovaným humanitárnymi organizáciami vyloďovať migrantov v talianskych prístavoch. Námietky, že migrantom po návrate do Líbye hrozí mučenie a zneužívanie, označil za "lži".