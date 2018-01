Taliansko hlási záchranu ďalších 800 migrantov v Stredozemnom mori

Vlani dorazilo z Líbye do Talianska 119.310 migrantov, čo znamená oproti predchádzajúcemu roku 2016 pokles o 34 percent.

Rím 27. januára (TASR) - Talianska pobrežná stráž pomáhala v sobotu koordinovať záchranu približne 800 migrantov, ktorí sa plavili cez Stredozemné more na piatich člnoch vrátane dvoch nafukovacích plavidiel. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na vyhlásenie samotnej pobrežnej stráže.



Pri záchrannej operácii dopravili sedem detí, ktoré mali v pľúcach vodu, vrtuľníkom do najbližšej nemocnice, kde ich bolo možné prijať. Tá sa nachádzala v tuniskom meste Safáks.



Podľa vyhlásenia talianskej pobrežnej stráže boli zo Stredozemného mora vyzdvihnuté aj dve bezvládne telá.



Vlani dorazilo z Líbye do Talianska 119.310 migrantov, čo znamená oproti predchádzajúcemu roku 2016 pokles o 34 percent. Iba v decembri sa počet utečencov v medziročnom porovnaní znížil o 73 percent - na 2268 osôb. Vyplýva to z informácií, ktoré v Ríme zverejnilo talianske ministerstvo vnútra.