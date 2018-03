Taliansko nariadilo uzavrieť tábor migrantov na Lampeduse

V zariadení na Lampeduse vypukol 8. marca požiar a následné kontroly vniesli svetlo do neľudských pomerov, ktoré panovali v tábore.

Rím 13. marca (TASR) - Talianske ministerstvo vnútra nariadilo v utorok neodkladnú evakuáciu a uzavretie utečeneckého tábora na ostrove Lampedusa v súvislosti s tamojšou situáciou.



V zmysle rozhodnutia rezortu by stredisko mali uzavrieť a prebudovať po tom, čo tam umiestnené osoby čo najrýchlejšie prepravia do iných zariadení.



V zariadení na Lampeduse vypukol 8. marca požiar a následné kontroly vniesli svetlo do neľudských pomerov, ktoré panovali v tábore. V správe ich zhrnul taliansky Červený kríž.



Podľa nej v tábore, ktorý mal slúžiť na identifikáciu migrantov a v ktorom sa tieto osoby nemali zdržiavať viac ako 48 hodín, aby tých, ktorí mali oprávnenie požiadať o azyl, premiestnili do iných zariadení, a tých, ktorí sa sem dostali ilegálne, vyhostili, trávili prisťahovalci týždne, ba mesiace.



Kapacita zariadenia nestačila, takže mnohí boli nútení spať pod holým nebom, nefunkčná bola menza, chýbali dvere na toaletách, matrace boli špinavé.



Vzbury v tábore neboli zriedkavosťou, naposledy tu migranti vstúpili do protestnej hladovky v januári 2018.