Navracanie migrantov z Nemecka bude len v malom rozsahu

V súčasnej situácii môže Nemecko vyhostiť migrantov do Talianska len v priebehu prvých šiestich mesiacov od príchodu a v prípadoch, keď je dokázateľné, že sa dostali do EÚ cez Taliansko.

Rím 8. októbra (TASR) - Taliansko bude môcť spätne prijímať migrantov, ktorých vyhostí Nemecko, avšak len v malých počtoch. Pre denník Il Messaggero to vyhlásil v pondelok predstaviteľ talianskeho ministerstva vnútra Nicola Molteni, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Najvyšší počet migrantov posielaných naspäť do Talianska sa podľa neho zvýši z približne 25 na maximálne 50 mesačne, ako umožňujú tzv. dublinské pravidlá v rámci EÚ. Dodal, že zvýšenie by bolo možné na základe bilaternálnej dohody medzi Berlínom a Rímom, takáto dohoda však "v tejto chvíli neexistuje".



Nemecko v uplynulých mesiacoch rokovalo s Talianskom o dohode, ktorá by upravovala spätné prijímanie migrantov zastavených na nemeckých hraniciach. Odmietnuté osoby je možné vrátiť do Talianska v prípadoch, ak tam predtým požiadali o azyl.



Nemecké ministerstvo vnútra poprelo v nedeľu správu, podľa ktorej Berlín plánoval v nadchádzajúcich dňoch vrátiť do Talianska skupinu migrantov aj bez súhlasu tamojšej vlády, na čo reagoval podráždene minister vnútra Matteo Salvini. Ten pohrozil zatvorením talianskych letísk pre charterové lety z Nemecka.



Podľa Molteniho však ide len o súčasť rétoriky nemeckého ministra vnútra Horsta Seehofera pred voľbami v domovskej spolkovej krajine Bavorsko. "Myšlienka charterových letov predpokladá, že v priebehu niekoľkých mesiacov by k nám mohli vrátiť 40.000 ľudí. V dohodách sa však nič nezmenilo," vyjadril sa predstaviteľ.



V súčasnej situácii môže Nemecko vyhostiť migrantov do Talianska len v priebehu prvých šiestich mesiacov od príchodu a v prípadoch, keď je dokázateľné, že sa dostali do EÚ cez Taliansko, upozornil Molteni.



Taliansko sa stalo hlavnou počiatočnou destináciou pre migrantov prichádzajúcich do Európy zo severnej Afriky. V súlade s nariadeniami EÚ je teda Taliansko tým štátom, ktorý je povinný prijímať ich žiadosti o azyl.



Nemeckú vládnu koalíciu ohrozil ešte v júni spor medzi Seehoferovou Kresťanskosociálnou úniou Bavorska (CSU) a Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej, ktorý sa týkal zámeru spolkového ministra vnútra sprísniť azylovú politiku krajiny.



Strany sa napokon dohodli na tom, že migranti budú zastavovaní na hraniciach a posielaní nazad do tých krajín Európskej únie, v ktorých sa predtým zaregistrovali.