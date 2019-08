Nová humanitárna loď zachránila v Stredozemnom mori už 251 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ocean Viking vyplával na Stredozemné more s cieľom pomáhať migrantom, ktorí sa cestou do Európy dostanú na jeho vlnách do problémov.

Rím 12. augusta (TASR) - Nové plavidlo humanitárnych organizácií SOS Mediterranee a Lekári bez hraníc (MSF) - Ocean Viking - zachránilo v nedeľu v Stredozemnom mori 81 pasažierov gumového člna počas svojej tretej operácie. Uviedla to v ten istý deň agentúra DPA.



MSF na Twitteri informovala, že po poslednej misii tak počet zachránených migrantov na jej palube stúpol na 251.



Ocean Viking vyplával na Stredozemné more s cieľom pomáhať migrantom, ktorí sa cestou do Európy dostanú na jeho vlnách do problémov. Počas prvých operácií v piatok a sobotu zachránil celkovo 170 migrantov v núdzi.



Loď zatiaľ zostáva v pobrežných vodách Líbye a nie je ešte jasné, či sa pokúsi zakotviť v niektorej z európskych krajín.



Mnohí migranti čelia porušovaniu svojich ľudských práv v líbyjských táboroch. V africkej krajine totižto zúri občianska vojna. "Z pohľadu do ich očí je vidno, koľko si títo ľudia vytrpeli. Povedali mi, že radšej zomrú na mori, než by mali prežiť čo len jeden deň utrpenia v Líbyi navyše," píše humanitárny pracovník MSF na Twitteri.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.