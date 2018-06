Novým talianskym ministrom hospodárstva by mal byť Giovanni Tria

Podľa agentúry Reuters sa má stať Salvini ministrom vnútra a Di Maio zase prevezme post ministra práce.

Rím 1. júna (TASR) - Novým talianskym ministrom hospodárstva by sa mal stať 69-ročný Giovanni Tria, málo známy profesor ekonómie z rímskej univerzity Tor Vergata.



Na novej vláde sa dohodli protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) a pravicovo-populistická strana Liga Severu (LN). Univerzitný profesor práva Giuseppe Conte prijal vo štvrtok večer opätovné poverenie na zostavenie novej vlády a premiérsku prísahu má zložiť spoločne s novými ministrami v piatok popoludní.



Predošlý pokus o zostavenie vlády M5S a LN, ktorú mal viesť Conte, stroskotal na nesúhlase prezidenta Sergia Mattarellu s obsadením postu ministra hospodárstva euroskeptikom Paolom Savonom (81). Ten by mal tentoraz obsadiť kreslo ministra pre európske záležitosti.



Nový minister hospodárstva Tria, ktorý nemá stranícku príslušnosť, je kritický k riadeniu hospodárstva zo strany Európskej únie, ale na rozdiel od Savonu nepodporuje "plán B" na prípravu možného odchodu Talianska z eurozóny.



V nedávnych článkoch vyzval na zmenu vo fiškálnych pravidlách EÚ na umožnenie štátnych investícií na podporu rastu a podobne ako iní mainstreamoví ekonómi kritizoval pretrvávajúci vysoký prebytok výkonnostnej bilancie v Nemecku.



V článku z mája ohľadom programu strán M5S a LN Tria uviedol, že rozsiahla kritika ich plánov ako finančne nezodpovedných je unáhlená a predpovedal, že rozpočtové pravidlá EÚ sa budú pravdepodobne meniť. K opätovnému povereniu Conteho zostavením vlády došlo po tom, ako lídri M5S a LN, Luigi Di Maio a Matteo Salvini, oznámili vo štvrtok dosiahnutie dohody o podobe spoločnej "politickej vlády", čo má odvrátiť vymenovanie prechodnej vlády technokratov a vypísanie predčasných volieb.



Podľa agentúry Reuters sa má stať Salvini ministrom vnútra a Di Maio zase prevezme post ministra práce. Obaja by mali tiež byť podpredsedami vlády. Ministrom zahraničných vecí by sa mal stať Enzo Moavero Milanesi, bývalý predstaviteľ EÚ v Bruseli, ktorý bol ministrom pre európske záležitosti v niekdajšej dvojročnej úradníckej vláde premiéra Maria Montiho (2011-2013).



Salvini sa zaviazal, že prioritou bude poslanie migrantov späť do ich domovských krajín a na srdci mu bude ležať predovšetkým "bezpečnosť 60 miliónov Talianov".



Di Maio poďakoval na Facebooku svojim prívržencom a konštatoval, že "vláda zmeny je realitou".