Taliansko odmietlo prijať humanitárnu loď s vyše 600 migrantmi

Rím 10. júna (TASR) - Taliansko odmietlo vpustiť do svojich prístavov humanitárnu loď prepravujúcu vyše 600 migrantov a požiadalo Maltu, aby plavidlu pomohol tento stredomorský ostrovný štát. Príkaz vydal nový taliansky minister vnútra Matteo Salvini, ktorý je šéfom krajne pravicovej strany Liga Severu (LN), informovala v nedeľu agentúra Reuters.



Salvini tak nezostal nič dlžný svojim predvolebným sľubom, že zastaví prílev migrantov do svojej vlasti. "Malta neberie nikoho, Francúzsko vytláča ľudí od svojich hraníc, Španielsko bráni svoje hranice zbraňami. Oddnes začne i Taliansko hovoriť nie obchodovaniu s ľuďmi a ilegálnej imigrácii," uviedol Salvini.



"Mojím cieľom je zabezpečiť pokojný život pre týchto mladých ľudí v Afrike a pre naše deti v Taliansku. Prístavy uzatvoríme," dodal šéf rezortu vnútra. Malta však jeho žiadosť odmietla s tým, že s touto záchrannou operáciou nemá nič dočinenia. Plavidlo Aquarius patrí európskej humanitárnej organizácii SOS Méditerranée.



Podľa nej zobral Aquarius na svoju palubu 629 migrantov vrátane 123 maloletých osôb bez sprievodu, 11 ďalších detí a siedmich tehotných žien. Väčšinu z nich tvoria obyvatelia subsaharskej Afriky, ktorí boli zachránení počas šiestich operácií pri pobreží Líbye, pričom stovky z nich vytiahli z mora lode talianskych námorných síl a následne ich odovzdali Aquariusu.



Za uplynulých päť rokov sa do Talianska dostalo z Afriky po mori viac než 600.000 migrantov. Salvini obvinil humanitárne organizácie z toho, že migrantom poskytujú "taxislužbu". Minister v piatok vyzval NATO, aby pomohlo Taliansku chrániť jeho južné pobrežie. OSN odhaduje, že v roku 2018 zahynulo na ceste do Európy v Stredozemnom mori najmenej 500 migrantov.