Parlamentné voľby v Taliansku sa budú konať 4. marca 2018

Rím 28. decembra (TASR) - Talianska vláda stanovila vo štvrtok termín parlamentných volieb v krajine na 4. marca budúceho roka po tom, ako prezident Sergio Mattarella rozpustil zákonodarný zbor, čím otvoril cestu začatiu predvolebnej kampane.



Mattarella v súlade s očakávaniami podpísal dekrét o rozpustení Senátu a Poslaneckej snemovne na popoludňajšom stretnutí s premiérom Paolom Gentilonim, oznámila kancelária hlavy štátu. Gentiloniho kabinet následne schválil rozhodnutie o termíne volieb. Informácie priniesli agentúry AP a DPA.



Do najbližších volieb ostane úradujúcim premiérom sociálny demokrat Gentiloni. Taliansku však hrozí náročné vytváranie budúcej vlády, keďže žiadna z jednotlivých strán nemá v aktuálnych prieskumoch dostatočnú väčšinu. Predvolebnej kampani môžu dominovať témy migračnej krízy a naďalej slabého hospodárstva krajiny.



Z jednotlivých politických strán má v súčasnosti najvyššie preferencie eurokritické Hnutie piatich hviezd (M5S), ktoré však ako tzv. protisystémová strana zrejme nenájde koaličných partnerov.



Najviac hlasov, nie však väčšinu, by mohol celkovo získať stredopravý blok strany Forza Italia (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho a pravicovopopulistickej Ligy Severu (LN). Samotný Berlusconi nemôže kandidovať v dôsledku odsúdenia za daňové úniky.



Vládna Demokratická strana (PD) so svojím lídrom, bývalým premiérom Matteom Renzim, za uvedenými tábormi zaostáva a podľa prieskumov smeruje k volebnej porážke. Renzi odstúpil a odovzdal vedenie vlády Gentilonimu len pred rokom po neúspechu referenda o ústavných reformách, ktoré presadzoval. Odvtedy Renziho popularita prudko padla a v jeho PD došlo k rozkolu, keď sa od nej odštiepilo ľavicové krídlo