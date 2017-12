Taliansko plánuje do Nigeru presunúť takmer 500 vojakov z Iraku

V súčasnosti v Nigeri prebieha prieskumná misia na určenie potrebného rozsahu pomoci.

Rím 29. decembra (TASR) - Časť z približne 1400 vojakov talianskeho armádneho kontingentu, v súčasnosti umiestneného v Iraku, sa po porážke extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) pravdepodobne presunie na novú misiu do západoafrického regiónu Sahel. Povedal to vo štvrtok taliansky premiér Paolo Gentiloni.



Presunutie vojakov do Sahelu, zahŕňajúceho aj Niger, môže podľa neho prispieť k boju s tamojšími teroristickými skupinami. Gentiloni o plánoch na prevelenie vojakov informoval už 24. decembra, jeho štvrtkové vyhlásenie už obsahuje aj konkrétny údaj o počte vojakov.



Agentúra Reuters citovala vyhlásenie velenia talianskej armády, podľa ktorej je na nasadenie vojakov nutný súhlas parlamentu. V prípade odobrenia misie zákonodarcami je Taliansko ochotné poslať do Sahelu postupne 470 vojakov. V súčasnosti v Nigeri prebieha prieskumná misia na určenie potrebného rozsahu pomoci.



Talianske ozbrojene sily majú v súčasnosti v Iraku najpočetnejší kontingent po Spojených štátoch. Dôjsť by malo k redukcii tej časti, ktorí chráni priehradu v Mósule.