Policajt v Taliansku zranil manželku, zabil dcéry a spáchal samovraždu

Rím 28. februára (TASR) - Taliansky policajt so služobnou zbraňou vážne zranil svoju manželku, zabil svoje dve dcéry a nakoniec sám spáchal samovraždu. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Manželia žili oddelenie a žena sa snažila o súdnu rozluku. Dcéry boli vo veku 14 a 18 rokov, uviedla talianska štátna televízia RAI.



Tragédiu, ku ktorej došlo v utorok v meste Cisterna di Latina približne 70 kilometrov juhovýchodne od Ríma, potvrdil miestny veliteľ karabinierov Gabriele Vitagliano.



Policajt Luigi Capasso údajne svoju manželku prepadol v garáži pod jej bytom okolo 05.00 miestneho času, kde ju potom nechal bojovať o život s poraneniami hrude, ramien a tváre.



Následne sa so svojimi dcérami zatvoril na niekoľko hodín v manželkinom byte. Na výzvy policajných vyjednávačov, aby sa vzdal, nereagoval. Polícia napokon vtrhla do bytu a našla tam tri mŕtve telá.



Zranenú ženu, ktorá je v kritickom stave, v stredu letecky previezli do nemocnice v Ríme.