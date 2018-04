Talianska polícia zatkla migranta, plánoval teroristický útok vozidlom

Muž sa im priznal, že dostal žiadosť vraziť automobilom do davu ľudí. Medzi dôkazmi voči nemu je i video zverejnené na sociálnej sieti, kde Touray prisahá vernosť vodcovi Islamského štátu.

Neapol 26. apríla (TASR) - Talianska štátna polícia v spolupráci s bezpečnostnými zložkami Carabinieri zadržala vo štvrtok počas protiteroristickej operácie na jednom z predmestí Neapolu gambijského občana, ktorý plánoval vozidlom vraziť do davu ľudí. Informovala o tom agentúra ANSA s odvolaním sa na miestne úrady.



K zatknutiu 21-ročného muža menom Alagie Touray prišlo po tom, ako vyšetrovatelia získali dôkazy, že podozrivý plánoval útok. Muž sa im priznal, že dostal žiadosť vraziť automobilom do davu ľudí. Medzi dôkazmi voči nemu je i video zverejnené na sociálnej sieti, kde Touray prisahá vernosť vodcovi Islamského štátu.



Muža zadržali vo chvíli, keď vychádzal z mešity na neapolskom predmestí Licola. Touray sa dostal do sicílskeho mesta Messina po Stredozemnom mori spolu s vyše 100 ďalšími migrantmi vlani v marci. Odvtedy žil v meste Pozzuoli pri Neapole. Muž požiadal o politický azyl, pričom jeho žiadosť úrady stále posudzovali.