Povodne spôsobili veľké škody v benátskej Bazilike sv. Marka

Rím 30. októbra (TASR) - Povodne, ktoré v pondelok postihli severotalianske Benátky, spôsobili rozsiahle škody v tamojšej Bazilike svätého Marka. Časti starobylého chrámu boli zatopené až 16 hodín, pričom voda siahala až do výšky 90 centimetrov.



Intenzívne dažde sprevádzané silným vetrom, ktoré v pondelok a utorok postihli veľkú časť Talianska, si vyžiadali už najmenej 11 životov. Mnohé z obetí zahynuli, keď na ne spadli vyvrátené stromy. Do odpratávania zatarasených ciest bolo celkovo nasadených takmer 6000 hasičov, napísala agentúra AP.



"Počas jedného dňa bazilika zostarla o 20 rokov a to je možno ešte optimistický odhad," povedal hlavný správca kostola Carlo Alberto Tesserin, ktorého citovala agentúra DPA.



Povodňová voda poškodila mramorové súčasti, stĺpy, bronzové dvere i podlahové mozaiky chrámu. Podľa Tesserina to poukazuje na potrebu lepšieho zabezpečenia baziliky i celých Benátok pre prípad povodní.



Záplava takejto intenzity postihla Baziliku svätého Marka už druhýkrát od roku 2000 a celkovo piatykrát za tisíc rokov jej existencie.



Povodňová voda v Benátkach kulminovala v pondelok na úrovni 156 centimetrov a bazilika je v súčasnosti chránená len do výšky 110 centimetrov. Úrady v pondelok preventívne evakuovali celé Námestie sv. Marka.



Silný vietor vyvolal v pondelok v Benátkach nadpriemerne vysoký príliv, ktorý - po prvý raz v priebehu desaťročia - zatopil tri štvrtiny mesta. Aj v utorok stále zostávalo zatopených približne osem percent Benátok.