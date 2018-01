Talianska pravica chce zmeny pre migrantov aj v dôchodkovej reforme

Taliansko stále vynakladá viac ako 16 percent svojho domáceho hrubého produktu na štátom poskytované dôchodky, po Grécku ide o druhé najväčšie percento v Európe.

Rím 8. januára (TASR) - Talianske pravicové strany sa v nedeľu dohodli na spoločnom manifeste k marcovým parlamentným voľbám. Prisľúbili znížiť dane, obmedziť prílev migrantov a zvrátiť plánované zvýšenie dôchodkového veku, informovala v pondelok agentúra Reuters.



Strana Vpred Taliansko (Forza Italia), na ktorej čele stojí expremiér Silvio Berlusconi, a jej dvaja spojenci - pravicovo-populistická strana Liga Severu (LN) a hnutie Bratia Talianska (Fratelli d’Italia) - sú považovaní za favoritov volieb vypísaných na 4. marca. Neočakáva sa však, že získajú parlamentnú väčšinu, píše Reuters.



Vedúci predstavitelia týchto troch strán sa v nedeľu prvýkrát radili o tom, akú stratégiu zvoliť pri vedení volebnej kampane. Z tohto stretnutia vzišlo krátke vyhlásenie, v ktorom zúčastnení lídri zdôraznili spoločné politické priority.



"Menej daní, menej byrokracie, menej záväzkov voči Európe, viac pomoci tým, ktorí to potrebujú, viac bezpečnosti pre každého," uvádza sa vo vyhlásení vydanom po štvorhodinových rozhovoroch, ktoré sa uskutočnili v jednej z Berlusconiho luxusných vil.



Jedným z ich prvoradých cieľov po získaní moci by bolo odstrániť "škodlivé vplyvy" legislatívy z roku 2011 - najmä nepopulárne postupné zvýšenie dôchodkového veku, ktorú navrhla ministerka sociálnych vecí Elsa Fornerová.



Taliansko stále vynakladá viac ako 16 percent svojho domáceho hrubého produktu na štátom poskytované dôchodky, po Grécku ide o druhé najväčšie percento v Európe. Ekonómovia varujú, že zrušenie dôchodkovej reformy by stálo miliardy eur a znepokojilo by finančné trhy.



Zákon nie je medzi Talianmi populárny a jeho zrušenie je hlavnou prioritou v programe strany LN, na čele ktorej stojí Matteo Salvini.



Ten na Twitteri uviedol, že na nedeľňajšom stretnutí sa s ostatnými lídrami strán dohodli aj na vyhostení všetkých nelegálnych migrantov z krajiny a na "prevzatí kontroly" nad hranicami Talianska, ktoré v súčasnosti patrí do schengenskej zóny.