Pri ostrove Lampedusa zachránili 57 migrantov

Rím 18. augusta (TASR) – Talianska colná polícia a pobrežná stráž zachránili v Stredozemnom mori 57 migrantov, ktorých previezli na ostrov Lampedusa. Informovala o tom v nedeľu agentúra ANSA.



Migranti sa nachádzali na plavidle zachytenom pri neobývanom ostrovčeku Lampione západne od Lampedusy, na ktorú ich dopravili včera večer. Podľa správy ide pravdepodobne o Tunisanov, pričom v skupine bola aj tehotná žena a chlapec trpiaci zrejmým nervovým zrútením, ku ktorému privolali lekárov.



Taliansky minister vnútra Matteo Salvini si pripisuje zásluhy za radikálne zníženie počtu migrantov prichádzajúcich do Talianska, ktoré spája so svojimi snahami zabrániť v práci charitatívnym záchranným organizáciám.



Väčšina migrantov, ktorí prídu do krajiny po mori, sa tam však dostane bez pomoci týchto organizácií, píše agentúra DPA. Migračný výskumník Matteo Villa z talianskeho Inštitútu medzinárodných politických štúdií (ISPI) vyrátal, že charitatívne lode zachránili len osem percent z 3073 migrantov, ktorí dorazili na talianske pobrežie v období od 1. januára do 8. júla.