Taliansky senát odhlasoval zákon o oprávnenej obrane pred vlamačmi

Rím 28. marca (TASR) - Taliansky Senát podporil vo štvrtok návrh nového zákona, ktorý rozširuje právo na sebaobranu pri vlámaniach. Spornú úpravu, hovoriacu o "oprávnenej obrane", schválila horná komora parlamentu pomerom hlasov 201 ku 38 pri šiestich zdržaniach, informovala agentúra DPA.



"Zločinci by mali od dneška vedieť, že lupiči to už budú mať v Taliansku ťažšie," povedal minister vnútra Matteo Salvini po hlasovaní Senátu, držiac tričko s nápisom "Sebaobrana je vždy oprávnená". Reforma, ktorú Salvini podporuje, však býva v Taliansku kritizovaná ako preberanie americkej "kultúry strelných zbraní".



Schválený zákon stanovuje, že použitie zbrane je "vždy oprávnené" v prípadoch, keď držiteľa fyzicky ohrozuje osoba, ktorá vnikla do jeho príbytku alebo podniku. Sprísňuje zároveň tresty väzenia za neoprávnené vniknutie, vlámanie či lúpež.



Zákon neoprávňuje strieľať na vlamačov, ktorí sa dali na útek alebo sa nemôžu hýbať. Takisto nikoho nechráni pred vyšetrovaním a prípadným postavením pred súd, ak streľba spôsobí zranenie alebo smrť.



Podľa predsedu združenia talianskych sudcov Francesca Minisciho táto reforma "vysiela nesprávny odkaz" a ľudia si môžu myslieť, že majú väčšiu voľnosť použiť strelnú zbraň proti domnelému zločincovi. Aktivista Giorgio Beretta, ktorý vedie kampaň proti strelným zbraniam, upozornil, že v Taliansku nebol v poslednom období zaznamenaný vzostup trestných činov, na aké sa prijatý zákon zameriava. Vlani bolo podľa neho v krajine spáchaných len 16 vrážd spojených s vlámaním alebo lúpežou, čo je najmenej za posledných 30 rokov.