Starostka Ríma chce od roku 2024 vykázať dieselové auta z centra mesta

Rím 27. februára (TASR) - Vozidlá s naftovým motorom nebudú mať od roku 2024 povolený vjazd do centra Ríma, avizovala v utorok starostka talianskej metropoly Virginia Raggiová.



"Preto musíme konať rýchlo" proti klimatickej zmene, napísala Raggiová na Facebooku, kde informovala o obsahu svojho pondelkového vystúpenia na konferencii v Mexiku.



"Oznámila som, že od roku 2024 bude v centre mesta Rím zakázané používanie dieselových vozidiel. Ak chceme konať seriózne, musíme mať odvahu podniknúť tvrdé opatrenia," citovala ju agentúra DPA.



Raggiová, členka tzv. protisystémovej strany Hnutie piatich hviezd, sa zrejme inšpirovala socialistickou starostkou Paríža Anne Hidalgovou, ktorá vlani stanovila na zákaz dieselových áut v meste rovnaký termín, teda rok 2024, píše DPA.



Environmentálna skupina Greenpeace, ktorá lobuje za takéto opatrenia, v novembri argumentovala, že emisie oxidu dusičitého z dieselových vozidiel sú len v Taliansku zodpovedné za viac ako 17.000 predčasných úmrtí.



Opatrenie v Ríma bolo oznámené v deň, keď nemecký súd rozhodol, že mestá v krajine môžu na svojom území zakazovať používanie áut s naftovým motorom v rámci boja proti znečisťovaniu ovzdušia. Denník Financial Times i talianske médií súčasne informovali, že automobilový koncern Fiat-Chrysler plánuje v najbližších rokoch vyrábať dieselové vozidlá.



Do roku 2015 malo viac ako 50 percent nových vozidiel predaných v Európe naftový motor. Táto technológia sa dostala do nepriaznivého svetla práve od roku 2015 v dôsledku škandálu okolo toho, že nemecký Volkswagen i ďalšie automobilky používali softvér na skreslenie emisných testov dieselových vozidiel.