Taliansko súhlasilo, že prijme ďalších 600 žiadateľov o azyl

Rím 3. mája (TASR) - Taliansko v piatok súhlasilo s prijatím 600 žiadateľov o azyl, ktorí momentálne žijú v Etiópii, Nigeri a Jordánsku a o ktorých sa postará talianska katolícka cirkev. Informovala o tom agentúra DPA.



Katolícka Komunita Sant'Egidio a talianska biskupská konferencia podpísali s talianskym ministerstvom vnútra a ministerstvom zahraničných vecí novú dohodu o "humanitárnom koridore".



Ministerstvo vnútra vedie predseda pravicovo-populistickej strany Liga Severu Matteo Salvini, zástanca nekompromisného postoja k migrantom. Tvrdí, že nie je proti migrácii, pokiaľ je prísne regulovaná.



Podľa vyhlásenia rezortu talianskej diplomacie by 600 žiadateľov o azyl mohli letecky dopraviť do Talianska v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Hovorca Komunity Sant'Egidio však predtým pre DPA povedal, že títo žiadatelia o azyl prídu do Talianska už v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov.



Utečencov majú umiestniť po celom Taliansku a vďaka finančným prostriedkom, ktoré poskytuje Komunita Sant'Egidio a katolícka cirkev ako taká, sa im majú ponúknuť jazykové kurzy a iné formy podpory.



Prostredníctvom predchádzajúcej iniciatívy "Humanitárny koridor" organizovanej Komunitou Sant'Egidio a ďalšími skupinami Taliansko doteraz prijalo 1600 žiadateľov o azyl z utečeneckých táborov v Libanone a približne 500 z Etiópie, dodal hovorca uvedeného náboženského spoločenstva.