Tuniskí migranti na Lampeduse protestovali, chcú odísť na Sicíliu

Rím 20. januára (TASR) - Migranti z Tuniska umiestnení na talianskom stredomorskom ostrove Lampedusa sa v piatok večer dostali do potýčok s bezpečnostnými silami. Jeden policajt, ktorého zasiahol kameň, utrpel ľahké zranenia hlavy, informovala talianska agentúra ANSA.



Stovky tuniských migrantov, ktorí sú na ostrove už niekoľko týždňov, naliehajú na to, aby boli prevezení na Sicíliu. Niektorí sa pokúsili dostať na trajekty, ktoré spájajú Lampedusu so sicílskym prístavom Porto Empedocle, ale boli zastavení bezpečnostnými silami.



Starosta ostrova Salvatore Martello sa sťažoval, že niektorí migranti poškodzujú rekreačné domy. O problémoch spôsobených vysokým počtom tuniských migrantov Martello nedávno hovoril v Ríme s talianskym ministrom vnútra Marcom Minnitom.



Keďže sa čoraz viac tuniských utečencov snaží dostať do Talianska loďou, talianska vláda rokuje s Tuniskom o zvýšení počtu repatriácií tuniských migrantov. Hoci Taliansko uzavrelo s Tuniskom dohodu o repatriáciách, umožňuje vrátiť maximálne 30 osôb týždenne.