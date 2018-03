V talianskom meste Fano evakuovali po náleze bomby 23.000 ľudí

Bombu našli v utorok počas hydraulických prác na nábreží.

Rím 14. marca (TASR) - Zhruba 23.000 osôb sa muselo v talianskom meste Fano podrobiť v noci na stredu evakuácii po nájdení britskej nevybuchnutej bomby z druhej svetovej bomby. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Fano leží na východnom pobreží Jadranského mora približne 300 kilometrov severne od Ríma.



Bombu našli v utorok počas hydraulických prác na nábreží. Radnica zareagovala evakuáciou a presunom ľudí v okruhu 1,8 kilometra. V stredu oznámila, že bombu neutralizovali armádni a námorní odborníci počas "špeciálnej a vysoko rizikovej operácie", v rámci ktorej ju vyzdvihli a pustili do mora.



Podľa agentúry AP by mali bombu po uplynulí 144 hodín pod hladinou mora kontrolovane odpáliť.



Starosta Massimo Seri oznámil, že Fano je "mimo ohrozenia a úplne v bezpečí". Seri medzičasom odvolal príkaz na evakuáciu a umožnil miestnym obchodom, úradom a nemocniciam, aby sa vrátili do normálu. V prevádzke je znova aj miestna vlaková stanica, prístav a letisko.



Podľa stanice SkyTG24 došlo na 225-kilogramovej bombe k náhodnému odisteniu poistky, preto by mohla vybuchnúť kedykoľvek v priebehu 144 hodín.



Nálezy podobných zabudnutých nevybuchnutých bômb sú v Taliansku pomerne zriedkavé.