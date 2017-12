V Stredozemnom mori zachránili ďalších 250 migrantov

Podľa vyhlásenia citovaného agentúrou Reuters migrantov z jedného veľkého gumového člna a dvoch malých lodí zachránili s dvoma plavidlami postupne v troch zásahoch.

Rím 26. decembra (TASR) - Viac než 250 migrantov sa od pondelka do utorka podarilo zachrániť v strednej oblasti Stredozemného mora. Informovali o tom členovia talianskej pobrežnej stráže.



Podľa vyhlásenia citovaného agentúrou Reuters migrantov z jedného veľkého gumového člna a dvoch malých lodí zachránili s dvoma plavidlami postupne v troch zásahoch. S jednou záchrannou loďou pracuje mimovládna organizácia.



Počet prichádzajúcich migrantov do Talianska sa od júla znížil po tom, ako predstavitelia pracujúci pre medzinárodne uznávanú vládu v Tripolise zatlačili na pašerákov a prevádzačov ľudí v prístavnom meste Sabráta na pobreží Stredozemného mora.



Taliansko tiež pomáha líbyjským pobrežným hliadkam, aby boli úspešnejšie pri odchytávaní plavidiel s migrantami v tamojších pobrežných vodách skôr, než stihnú vyplávať na more. Taliansko dosiahlo v auguste ústnu dohodu s medzinárodne uznanou, ale slabou západolíbyjskou vládou, že bude poskytovať vybavenie, člny a platy tamojším polovojenským oddielom na to, aby zabraňovali migrantom v pokusoch preplaviť sa do Európy. V dôsledku chaosu, ktorý v krajine vládne, sa však dohodu nie vždy darí plniť.



V uplynulom týždni spustila OSN program evakuácie afrických utečencov z Líbye po tom, ako sa zistilo že podmienky v tamojších záchytných táboroch sú neľudské.