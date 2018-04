Talianskeho podnikateľa oslobodili v súvislosti s úmrtím 20 robotníkov

U všetkých diagnostikovali formu nádorového ochorenia pľúc, ktoré je takmer vždy dôsledkom vystavenia organizmu pôsobeniu azbestu.

Turín 18. apríla (TASR) - Odvolací súd v Turíne oslobodil v stredu veľkopriemyselníka a vydavateľa Carla De Benedettiho a jeho brata Franca spod obvinení z viacnásobného zabitia z nedbalosti v súvislosti so smrteľnými ochoreniami v dôsledku údajného pôsobenia azbestu v závodoch Olivetti.



Prvostupňový taliansky súd vyniesol v roku 2016 v tomto prípade trest piatich rokov a dvoch mesiacov väzenia podmienečne, pripomenula agentúra APA.



V procese išlo o úmrtie približne dvoch desiatok robotníkov firmy Olivetti, ktorí po odchode do dôchodku ochoreli v období rokov 2008-13 a ktorí prišli predtým v období od 70. do 90. rokov do kontaktu s azbestom. U všetkých diagnostikovali formu nádorového ochorenia pľúc, ktoré je takmer vždy dôsledkom vystavenia organizmu pôsobeniu azbestu.



Podľa názoru vyšetrujúcich prokurátorov obžalovaní vedeli o zdravotných rizikách spojených s prácou vo firme a mali preto prijať adekvátne opatrenia.



De Benedetti, ktorý je majiteľom denníka La Repubblica, bol dlhé roky šéfom firmy Olivetti.