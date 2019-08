Talianska vláda prežila hlasovanie o dôvere

V prípade rozpadu koalície by sa mohli v Taliansku konať na jeseň predčasné parlamentné voľby.

Rím 6. augusta (TASR) - Talianska vláda prežila v pondelok hlasovanie o dôvere v hornej komore parlamentu, keď senátori schválili sprísnenie trestov pre neziskové organizácie, ktoré dopravujú k talianskym brehom migrantov zachránených v Stredozemnom mori.



Výsledok hlasovania je víťazstvom pre talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho - lídra strany Liga Severu, píše agentúra Reuters.



Koaličná vláda protiimigračnej Ligy Severu a protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S), ktorá v posledných týždňoch čelila vnútorným rozporom, prežila hlasovanie v Senáte hlasovanie v pomere hlasov 160 ku 57.



Prísnejšiu verziu tzv. bezpečnostného dekrétu už v júli odobrili poslanci dolnej komory talianskeho parlamentu. V Senáte bolo jej schvaľovanie spojené s hlasovaním o dôvere vláde. Ak by návrh nebol neprešiel, vláda by musela podať demisiu.



Senátori sprísnenie dekrétu odsúhlasili len niekoľko dní predtým, než sa v Taliansku začnú letné parlamentné prázdniny.



Návrh, ktorý pripravil Salvini, zvyšuje maximálnu pokutu pre lode, ktoré vplávajú bez povolenia do talianskych vôd, zo sumy 50.000 eur až na jeden milión eur. Taktiež umožňuje zatknutie kapitána takéhoto plavidla.



Dvojica koaličných strán má medzi sebou už takmer od začiatku nezhody v rôznych otázkach vrátane migračnej, daňovej a dopravnej politiky. Spory vyvolalo aj nedávne rozhodnutie M5S podporiť pri výbere nového predsedu Európskej komisie nemeckú političku Ursulu von der Leyenovú, s ktorej nomináciou LN nesúhlasila.



V prípade rozpadu koalície by sa mohli v Taliansku konať na jeseň predčasné parlamentné voľby. V prieskumoch voličských preferencií výrazne vedie LN s približne 38-percentnou podporou. Nasleduje opozičná Demokratická strana s 23 percentami a M5S so 17 percentami.