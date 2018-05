Vlak vrazil v Taliansku do kamióna uviaznutého na koľajach:Dvaja mŕtvi

Vodič kamióna vyviazol z nehody bez ujmy na zdraví.

Rím 24. mája (TASR) - Regionálny vlak vrazil v stredu neskoro večer do kamiónu s veľkým návesom uviaznutého na koľajach pri severotalianskom meste Turín, pri nehode zahynuli najmenej dvaja ľudia a ďalších 18 osôb utrpelo zranenia. Vo štvrtok o tom informovali miestne úrady.



Talianska tlačová agentúra ANSA uviedla, že prvý prišiel o život rušňovodič vlaku, ktorý o 23.20 h SELČ prudko narazil do kamióna neďaleko mesta Caluso. Vlak smeroval z Turína, odkiaľ vyrazil o 22.30 h SELČ, na predmestie Ivrea.



Neskôr po prevoze vrtuľníkom do nemocnice zomrel jeden z dvoch kriticky zranených ľudí.



Jednou z menej vážne zranených osôb bol údajne člen posádky vlaku, pričom ostatní boli pasažieri. V správe zasahujúcich sanitiek sa uvádzalo, že celkovo utrpelo zranenia 18 ľudí a väčšina z nich nebola kritická.



Vodič kamióna vyviazol z nehody bez ujmy na zdraví, dodala tlačová agentúra AP. Vozidlo s litovskou poznávacou značkou smerovalo do veľkoskladu neďaleko odtiaľ, napísala ANSA. Náklad kamiónu nie je zatiaľ známy.



Regionálna železničná spoločnosť RFI uviedla, že železničné závory sa pred priblížením vlaku správne a včas spustili, ale nákladné vozidlo z neznámych dôvodov závory prerazilo a zastalo na koľajach.



Pri náraze sa vykoľajili tri vozne vlaku.



Mladá žena, ktorá si pri nehode zlomila nohu, pre agentúru ANSA povedala, že mala pocit, akoby ju niečo odzadu tlačilo, potom spadla. Iná cestujúca, ktorá v správe nebola identifikovaná, mala podľa svojich slov strach, že zomrie, a scénu opísala ako strašnú.



Záchranári prehľadávali vrak vlaku, aby zistili, či v ňom nie sú uviaznutí cestujúci.