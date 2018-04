Taliani vydali do USA bývalého guvernéra obvineného z pašovania drog

Prokuratúra v americkom štáte Texas uviedla, že 61-ročného bývalého guvernéra Tomása Ruvalcabu vydalo Taliansko na trestné stíhanie do USA po tom, čo ho 8. apríla zadržala talianska polícia.

Austin 21. apríla (TASR) - Talianske úrady vydali na trestné stíhanie do Spojených štátov bývalého guvernéra mexického štátu Tamaulipas, ktorý čelí obvineniam z vydierania, pašovania drog, prania špinavých peňazí a bankového podvodu. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Prokuratúra v meste Brownsville v americkom štáte Texas uviedla, že 61-ročného bývalého guvernéra Tomása Yarringtona Ruvalcabu vydalo Taliansko na trestné stíhanie do USA po tom, čo ho 8. apríla zadržala talianska polícia.



Ruvalcaba bol guvernérom mexického štátu Tamaulipas v rokoch 1999-2005, pričom tento štát, ktorý leží na hraniciach s americkým Texasom, patrí z hľadiska trestnej činnosti k najhorším v celom Mexiku.



V roku 2013 bol Ruvalcaba federálnou veľkou porotou v Brownsville obvinený z prijímania obrovských úplatkov od zločineckých skupín pôsobiacich v Tamaulipase, ktorým za to umožňoval páchať rozličnú trestnú činnosť, vrátane pašovania veľkého množstva kokaínu do USA.