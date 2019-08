Taliansko: Vyšetrovanie Salviniho pre odmietnutie lode s migrantmi

Prokuratúra začala vyšetrovanie po tom, ako talianska pobrežná stráž v piatok Salvinimu napísala, že neexistujú žiadne prekážky, ktoré by zabraňovali okamžitému vylodeniu.

Rím 17. augusta (TASR) - Talianska prokuratúra začala vyšetrovanie v súvislosti s možným únosom a zneužitím úradnej moci po tom, ako minister vnútra Matteo Salvini nepovolil lodi Open Arms so zachránenými migrantmi na palube zakotviť v talianskom prístave. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



Loď prevádzkovaná španielskou charitatívnou organizáciou Proactiva Open Arms kotví v blízkosti talianskeho ostrova Lampedusa a na jej palube sa nachádza 134 migrantov vrátane približne 30 detí.



Salvini, ktorý presadzuje zneprístupnenie talianskych prístavov pre súkromné záchranárske lode, odmietol v tomto prípade ustúpiť i napriek tomu, že ochotu prijať časť zo zachránených migrantov vyjadrilo šesť iných európskych krajín. Podľa otvoreného listu premiéra Giuseppeho Conteho ide o Francúzsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko.



Prokuratúra začala vyšetrovanie po tom, ako talianska pobrežná stráž v piatok Salvinimu napísala, že neexistujú žiadne prekážky, ktoré by zabraňovali okamžitému vylodeniu. Polícia podľa AFP preveruje nahrávky komunikácie medzi ministerstvom vnútra a záchranármi.



Posádka Open Arms zachránila migrantov ešte začiatkom augusta, odkedy pre nich hľadá bezpečný prístav. Taliansko ani Malta tejto lodi nepovolili zakotviť pri svojich brehoch. Súd v Ríme však rozhodol, že môže vstúpiť do talianskych teritoriálnych vôd vzhľadom na stav núdze na palube.



Talianske úrady koncom týždňa povolili vylodiť sa deviatim migrantom. Zvyšok zachránených ľudí zostáva na palube.



Šéf organizácie Proactiva Open Arms Oscar Camps v sobotu na Twitteri oznámil, že podmienky na palube lode sú "neudržateľné" a medzi pasažiermi sa vyskytujú "bitky a hádky", informovala agentúra DPA.