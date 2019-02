Taliansko zablokovalo v Bruseli spoločnú pozíciu EÚ k uznaniu Guaidóa

Nesúlad na úrovni EÚ v tejto otázke potvrdil médiám aj šéf španielskej diplomacie Josep Borell, keď spresnil, že spoločná deklarácia sa nezrodí.

Brusel 4. februára (TASR) - Taliansko v pondelok zablokovalo prijatie spoločnej pozície Európskej únie o uznaní lídra venezuelskej opozície Juana Guaidóa za dočasného prezidenta krajiny. Uviedli to tlačové agentúry Reuters a AFP.



Viacerí diplomati členských krajín EÚ sa k situácii vyjadrili pri príležitosti pondelňajšieho zasadnutia šéfov diplomacie z krajín EÚ a Ligy arabských štátov (LAŠ) v Bruseli.



Členské štáty EÚ už niekoľko dní diskutujú o tom, ako by sa mali postaviť voči venezuelskej kríze. Zatiaľ čo vyše desať krajín Únie už uznalo lídra venezuelskej opozície za dočasnú hlavu štátu, ďalšie členské štáty sú znepokojené tým, že sa vytvára precedens v súvislosti s oficiálnym uznaním "samozvaného lídra" nejakej krajiny.



Taliansko v pondelok zablokovalo návrh vyhlásenia EÚ, v ktorom sa uvádzalo: "Členské krajiny individuálne uznajú predsedu Národného zhromaždenia Juana Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely." Spoločné vyhlásenie EÚ okrem toho vyzývalo na "slobodné, korektné a demokratické voľby prezidenta".



Podľa Reuters však Taliansko nie je jediné v Únii, ktoré sa stavia proti uznaniu Guaidóa. Výhrady prednieslo aj Grécko a šéf írskej diplomacie Simon Coveney v Bruseli oznámil, že Írsko sa nepridá k skupine iných krajín EÚ, ktoré už uznali Guaidóa. "Naša pozícia je jasná. Chceme vidieť slobodné a férové voľby, aby ľudia vo Venezuele mohli prijať demokratické rozhodnutie," uviedol Coveney pred novinármi.



Nesúlad na úrovni EÚ v tejto otázke potvrdil médiám aj šéf španielskej diplomacie Josep Borell, keď spresnil, že spoločná deklarácia sa nezrodí. Belgický minister zahraničných vecí Didier Reynders "neutrálne" vyhlásil, že jeho krajina podporuje Guaidóa v jeho úsilí zorganizovať nové a transparentné voľby.



Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely, ktorý má v súlade s národnou ústavou pripraviť nové voľby, zatiaľ uznáva 14 členských štátov EÚ: Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Švédsko.



Šéf maltskej diplomacie Carmelo Abela medzitým naznačil, že Európska únia zvažuje prijatie nových sankcií proti súčasnej vláde v Caracase reprezentovanej prezidentom Nicolásom Madurom. Abela však priblížil, že diplomati EÚ v Bruseli nehovorili o ropnom embargu proti Venezuele. "Berieme do úvahy možnosť iných sankcií. Naším úmyslom je dodatočne sankcionovať určité osoby a nie odvetvia, ktoré by mohli negatívne postihnúť obyvateľstvo," zdôraznil Abela. Podľa jeho slov však nie sú vylúčené ani ekonomické sankcie, zatiaľ sa však EÚ sústreďuje na konkrétne osoby.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)