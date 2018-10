Záchranná akcia v talianskom priesmyku Stelvio bola úspešná

Odborníci varovali, že počas ďalšieho víkendu môže časti Talianska zasiahnuť ďalšia vlna extrémne nepriaznivého počasia.

Rím 31. októbra (TASR) - Extrémne nepriaznivé počasie, ktoré v uplynulých dňoch zasiahlo značnú časť Talianska, si vyžiadalo podľa predbežnej bilancie 12 obetí na životoch, desiatky zranených a zanechalo materiálne škody v rádovo miliardách eur.



Tamojšia civilná ochrana dostala v stredu do bezpečia 193 ľudí, turistov i hotelových zamestnancov, ktorých "rozmary počasia" uväznili v sobotu v alpskom priesmyku Stelvio v taliansko-švajčiarskom pohraničí v nadmorskej výške 2757 metrov. Na prevoze týchto ľudí do bezpečia, do mesta Bormio, sa podieľali posádky troch armádnych vrtuľníkov, ako aj vozidlá hasičov, informovali tamojšie médiá.



Zo severu Talianska hlásia pretrvávajúcu kritickú situáciu, čo osobitne platí o Benátsku a Tridentsku.



Odborníci varovali, že počas ďalšieho víkendu môže časti Talianska zasiahnuť ďalšia vlna extrémne nepriaznivého počasia.