V Taliansku zadržali muža podozrivého z prípravy teroristického útoku

Agima M. (29) obvinili z výcviku na realizáciu teroristických útokov, za čo mu podľa platnej legislatívy hrozí v prípade potvrdenia viny súdom trest v rozmedzí päť až desať rokov odňatia slobody.

Rím 10. júla (TASR) - Macedónčana, ktorý zrejme pripravoval teroristický útok v mene teroristickej organizácie Islamský štát (IS), zadržali talianske bezpečnostné orgány. Stalo sa tak vo vyhosťovacom zariadení pre migrantov v mestečku Palazzo San Gervasio v provincii Potenza na juhu krajiny, informovali v utorok tamojšie médiá a tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na policajné zdroje.



Zadržaný, ktorý pracoval v Taliansku ako lesný robotník, avšak pravidelne cestoval do vlasti, podľa informácií talianskych bezpečnostných zdrojov sledoval na webe propagandistické materiály IS vrátane zhruba 900 videonahrávok určených na vzdelávanie teroristov.