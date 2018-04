Zadržali občana Bosny v aute plnom zbraní

Väčšina zbraní mala zoškriabané svoje sériové čísla. Vodič bol zatknutý na základe obvinenia z nezákonného držania a prepravy zbraní a umiestnený do predbežnej väzby.

Rím 24. apríla (TASR) - Talianska polícia zadržala v utorok krátko po vstupe na územie Talianska zo Slovinska 52-ročného občana Bosny a Hercegoviny, ktorý mal vo svojom aute rozsiahly arzenál zbraní a zrejme mieril do Barcelony.



Mužovo auto - päťdverový Peugeot 206 so švajčiarskym evidenčným číslom - zastavili policajti neďaleko mesta Gorizia v rámci kontroly. Keď najprv v batožinovom priestore našli tašku s dvoma zbraňami, rozhodli sa vykonať podrobnejšiu kontrolu, uviedla agentúra DPA.



V rámci nej objavili ďalšie zbrane skryté pod zadným sedadlom a v priestore pre rezervnú pneumatiku. Konkrétne išlo o šesť samopalov kalašnikov, dva guľomety, jednu brokovnicu, jednu karabínu, dve ďalšie pištole, ako aj muníciu, náboje a tlmiče.



Väčšina zbraní mala zoškriabané svoje sériové čísla. Vodič bol zatknutý na základe obvinenia z nezákonného držania a prepravy zbraní a umiestnený do predbežnej väzby.