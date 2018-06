Taliansko zakáže kotviť ďalším 2 organizáciám zachraňujúcim migrantov

Zákaz sa vzťahuje na nemecké mimovládne organizácie Sea-Watch a Mission Lifeline.

Rím 16. júna (TASR) - Taliansky minister vnútra a vicepremiér Matteo Salvini zakáže ďalším dvom organizáciám zameraným na záchranu migrantov kotviť v talianskych prístavoch, informuje agentúra DPA.



Zákaz sa vzťahuje na nemecké mimovládne organizácie Sea-Watch a Mission Lifeline, napísal šéf krajne pravicovej protiimigračnej strany Liga v sobotu na sociálnej sieti Facebook.



"Títo ľudia by mali vedieť, že Taliansko už nechce podnecovať biznis s nelegálnou migráciou, takže si budú musieť nájsť ďalšie (netalianske) prístavy, do ktorých budú smerovať," uviedol Salvini.



Ako ďalej povedal, obe mimovládne organizácie rozmiestnili svoje plavidlá pri pobreží Líbye, aby vyzdvihli "množstvo ľudských bytostí opustených (na mori) prevádzačmi".



Taliansko pred šiestimi dňami odoprelo právo zakotviť vo svojich prístavoch plavidlu prevádzkovanom francúzsko-nemecko-talianskou humanitárnou organizáciou SOS Mediterranée a organizáciou Lekári bez hraníc, píše DPA.



Po tom, čo tak urobila aj Malta, loď Aquarius s vyše 600 utečencami sa musela podujať na dlhú a nebezpečnú cestu do španielskeho prístavu Valencia, kde by podľa očakávaní mala zakotviť v nedeľu.