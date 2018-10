V Taliansku zatkli starostu kalábrijského mesta. Pomáhal migrantom

Domenica Lucana, starostu mestečka Riace, zaistila v noci na utorok talianska finančná polícia a umiestnila ho do domáceho väzenia.

Miláno 2. októbra (TASR) - Starostu malého kalábrijského mesta, ktorý sa v Taliansku stal symbolom ústretového prístupu voči utečencom, zadržali pre podozrenie z napomáhania nelegálnej migrácii. Informovala o tom agentúra AP.



Domenica Lucana, starostu mestečka Riace, zaistila v noci na utorok talianska finančná polícia a umiestnila ho do domáceho väzenia. Zásah sa uskutočnil v rámci vyšetrovania obvinení, týkajúcich sa využívania štátnych financií na pomoc migrantom a utečencom.



Podľa talianskej spravodajskej televízie SKY TG24 starostu vinia okrem iného z toho, že sa podieľal na uzatváraní účelových sobášov, vďaka ktorým migranti získavali právo na legálny pobyt v Taliansku.



Lucano sa stal v posledných rokoch známym vďaka svojmu otvorenému prístupu k migrácii. Starosta vo svojom mestečku s približne 2000 obyvateľmi svojho času poskytol útočisko niekoľkým stovkám žiadateľov o azyl.



Taliansky novinár Gad Lerner označil Lucanovo zatknutie za "úder do tváre tým", ktorí si plnia svoju morálnu povinnosť a pomáhajú migrantom prichádzajúcim do Talianska.