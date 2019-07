Zomrel Borrelli, šéf talianskej protikorupčnej akcie čisté ruky

Niektorí politici a priemyselníci po tom, čo boli odhalené ich zločiny, spáchali samovraždu.

Rím 20. júla (TASR) - Taliansky prokurátor Francesco Saverio Borrelli, ktorý sa preslávil svojou dôležitou úlohou vo vyšetrovaní korupcie v talianskych politických kruhoch v 90. rokoch 20. storočia, zomrel vo veku 89 rokov.



Borrelli zomrel v sobotu v nemocnici v Miláne, informovali talianske médiá a následne tlačová agentúra DPA.



Jeho telo bude vystavené pre verejnosť v pondelok, uviedol milánsky prokurátor Francesco Greco. Dodal, že Borrelli "sa zapísal do dejín".



Borrelli bol hlavným vyšetrovateľom politickej korupcie v 90. rokoch minulého storočia. Vyšetrovanie nakoniec spôsobilo pád niekoľkých talianskych politikov z korupčnej siete nazývanej Tangentopoli (Úplatkovo či Mesto úplatkov, v angličtine Bribesville) a dokonca zánik viacerých politických strán.



Už do niekoľkých mesiacov boli obžalovaní viacerí politici z najvyšších kruhov, ako aj podnikatelia. Vyšetrovatelia odhalili korupčný systém dávania a brania úplatkov, ktorý existoval medzi politikmi a firmami.



Niektorí politici a priemyselníci po tom, čo boli odhalené ich zločiny, spáchali samovraždu.



Vyšetrovanie pod vedením Borrelliho a ďalších predstaviteľov sa do dejín zapísalo pod názvom "Mani Pulite", čo znamená "čisté ruky".



Taliansky prezident Sergio Mattarella vzdal v sobotu Borrellimu poctu. Vyhlásil, že to bol muž, ktorý vždy slúžil zákonu a ktorý bol verným služobníkom krajiny.