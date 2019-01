Taliansky expremiér Berlusconi potvrdil zámer kandidovať v eurovoľbách

Voľby do EP, ktoré musia vo všetkých členských krajinách prebehnúť v termíne od 23.-26. mája, sa budú v Taliansku konať 26. mája.

Rím 17. januára (TASR) - Taliansky expremiér Silvio Berlusconi vo štvrtok potvrdil, že sa v nadchádzajúcich májových voľbách do Európskeho parlamentu chystá kandidovať za europoslanca. Týmto krokom mieni vyvolať diskusiu o "budúcnosti sveta", uviedla agentúra DPA.



Voľby do EP, ktoré musia vo všetkých členských krajinách prebehnúť v termíne od 23.-26. mája, sa budú v Taliansku konať 26. mája.



"V zrelom veku, aký mám, som sa rozhodol ísť z pocitu zodpovednosti do Európy, kde chýba hlbšie uvažovanie o budúcnosti sveta. Budem tam a modlím sa k Pánu, aby mi dal silu presvedčiť mnohých ďalších," povedal 82-ročný Berlusconi a dodal, že pociťuje obavy z toho, že Čína v celosvetovom meradle zatieňuje EÚ.



Berlusconiho tridsaťročnú politickú kariéru dosiaľ sprevádzali mnohé korupčné či sexuálne škandály. V roku 2013 ho usvedčili z daňových únikov, čo viedlo k jeho vylúčeniu z hornej komory talianskeho parlamentu i pôvodne šesťročnému zákazu zastávať akúkoľvek volenú funkciu, ktorý mu milánsky súd zrušil vlani na základe expremiérovho "dobrého správania".



Berlusconi ostáva na talianskej politickej scéne aktívnou, no už marginalizovanou postavou. Ako líder pravice ho totiž zatienil iný politik, súčasný taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini, ktorého krajne pravicová strana Liga Severu sa v prieskumoch verejnej mienky teší 30-percentnej popularite, zatiaľ čo Berlusconiho opozičná strana Vpred, Taliansko (Forza Italia) má menej než desaťpercentnú podporu. O úmysle kandidovať v eurovoľbách hovoril Berlusconi prvýkrát už vlani v septembri.