Taliansky expremiér Renzi rezignuje z postu lídra Demokratickej strany

Dôvodom je slabý volebný výsledok.

Rím 5. marca (TASR) - Bývalý taliansky premiér Matteo Renzi v pondelok oznámil, že po neúspechu Demokratickej strany (PD) v nedeľňajších parlamentných voľbách odstupuje z funkcie jej lídra. Sociálnodemokratická PD dosiahla svoj historicky najhorší výsledok na úrovni 18-19 percent, informujú agentúry APA a DPA.



Sociálni demokrati pôjdu do opozície, pretože nie sú ochotní spolupracovať s populistickými stranami, ako sú Hnutie piatich hviezd (M5S) alebo Liga Severu (LN), a nepomôže im sformovať novú vládu, avizoval Renzi vo večernom vystúpení v Ríme.



"Potvrdzujem svoje 'nie' vláde s extrémistami. Svoj názor sme nezmenili," vyhlásil Renzi, ktorého samotného zvolili vo Florencii za senátora so ziskom 42 percent hlasov. Jeho PD, ktorá viedla doterajšiu taliansku vládu premiéra Paola Gentiloniho, však zaznamenala značné straty. Denník La Repubblica označil jej neschopnosť získať aspoň pätinu hlasov za psychologický úder.



Talianski voliči dali v nedeľňajšom hlasovaní prednosť pravicovým a populistickým stranám, konštatovala spravodajská stanica BBC. Euroskeptické a protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) je najväčšou stranou s takmer tretinou získaných hlasov. V dolnej komore parlamentu by však celkovo najviac kresiel mali obsadiť strany pravicovej koalície združenej okolo krajne pravicovej Ligy Severu (LN) a subjektu Vpred Taliansko (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho. Rokovania o vytvorení novej vlády by podľa analytikov mohli trvať celé týždne.