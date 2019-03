Matteo Salvini privítal zásah maltských síl na lodi unesenej migrantmi

Niektorí z migrantov, medzi ktorými bolo aj 12 detí, po vystúpení na pevninu podľa DPA bozkávali zem.

Valletta/Rím 28. marca (TASR) - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini, ktorý je lídrom protiprisťahovaleckej strany Liga Severu, vyjadril pochvalu maltským ozbrojeným silám za to, že zasiahli vo štvrtok v prípade obchodnej lode unesenej v Stredozemnom mori migrantmi. Vyhlásil, že "imigrácia je riadená zločincami a malo by sa jej zamedziť všetkými nutnými zákonnými prostriedkami", uviedla tlačová agentúra AP.



Podľa predošlých správ zachránila posádka tankera Elhiblu 1 blízko pobrežia Líbye celkove 108 migrantov, ktorí ju následne donútili zmeniť kurz a zamieriť smerom k Európe. Salvini označil tento incident za "prvý čin pirátstva na otvorenom mori", ktorého sa dopustili migranti. Ako už skôr upozornil, Taliansko týmto osobám nedovolí vylodiť sa na svojom území.



Špeciálna jednotka maltských síl však loď po odovzdaní kontroly kapitánovi eskortovala na Maltu, aby migrantov odovzdala polícii. Podľa údajov agentúr AP a DPA maltské zložky vyviedli štyroch alebo piatich migrantov z plavidla v putách a zadržali ich pre podozrenie z vedenia vzbury na palube. Pri samotnom zásahu na mori údajne kládli len "menší odpor".



Niektorí z migrantov, medzi ktorými bolo aj 12 detí, po vystúpení na pevninu podľa DPA bozkávali zem.



Humanitárne organizácie varovali pred označovaním týchto migrantov za pirátov, pričom argumentovali tým, že konali v sebaobrane, aby neboli vrátení naspäť do Líbye zmietanej bezprávím.