Taliansky minister Salvini vyzval v Poľsku na populistickú jar

Varšava 9. januára (TASR) - Minister vnútra talianskej pravicovo-populistickej vlády Matteo Salvini v stredu počas návštevy Varšavy navrhol, aby populisti z Poľska a Talianska spoločne podnietili "európsku jar" a aby nahradili stredopravicový vplyv Nemecka a Francúzska. Salvini pricestoval do Poľska v čase, keď sa občania Európskej únie pripravujú na rozhodujúce voľby do Európskeho parlamentu (EP) v máji tohto roka, informovala agentúra AFP.



Salvini, ktorý je zároveň podpredsedom talianskej vlády, sa s novinármi rozprával pred rokovaním s predsedom poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawom Kaczyňským. Témou ich stretnutia boli nadchádzajúce voľby do europarlamentu.



Ako dodala AFP, zmienené voľby vnímajú nacionalistické a pravicové strany ako príležitosť narušiť rovnováhu moci v Európe, ktorej dominujú stredopravicové strany.



"Pripravujeme novú rovnováhu a novú energiu v Európe, Poľsko a Taliansko, túto novú európsku jar samozrejme povedú," povedal Salvini v poľskom hlavnom meste a dodal, že "máme nový plán pre Európu", ktorý má nahradiť dominantnú "francúzsko-nemeckú os".



Salvini novinárom taktiež povedal, že o vytvorení "taliansko-poľskej osi" hovoril v stredu aj na stretnutí s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim.



Morawiecki ešte predtým v stredu vyhlásil, že jeho vláda súhlasí s veľkou častou kritiky voči EÚ, ktorú vzniesol Salvini. Obvinil napríklad Brusel, že niektoré krajiny diskriminuje.



Poľsko sa po nástupe PiS k moci a postupnom zavádzaní kontroverzných reforiem dostalo do sporu s EÚ. Konfliktne s Bruselom komunikuje taktiež nová vláda talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho.