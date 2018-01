Taliansky parlament schválil nasadenie vojakov v Nigeri

V rámci vojenskej misie, ktorú talianska vláda ohlásila vlani v decembri, bude v prvej fáze vyslaných do Nigeru 120 z celkového počtu 470 vojakov.

Rím 17. januára (TASR) - Taliansky parlament schválil v stredu vyslanie stoviek vojakov do afrického štátu Niger, aby pomohli miestnym úradom v boji proti terorizmu a obchodovaniu s ľuďmi. Informovala o tom agentúra DPA.



Hoci bol zákonodarný zbor pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 4. marca, v decembri rozpustený, v stredu sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Poslaneckej snemovne v Ríme, aby sa prijalo uznesenie o nasadení vojakov.



Misia v Nigeri získala podporu vládnucej Demokratickej strany a konzervatívnej opozičnej strany Forza Italia (Taliansko vpred). Ostatné opozičné pravicové a ľavicové strany boli proti alebo sa hlasovania zdržali.



Premiér Paolo Gentiloni uviedol, že do tejto africkej krajiny sa presunie časť z 1400 talianskych vojakov nasadených v Iraku.



Ministerka obrany Roberta Pinottiová pred zákonodarcami v pondelok uviedla, že talianski vojaci budú mať na starosti výcvik nigerskej pohraničnej stráže a vojakov, ale nebudú hliadkovať na hraniciach.



Agentúra AP pripomína, že od prvej polovice roka 2015 sa stalo Taliansko hlavnou trasou pre migrantov smerujúcich zo severnej Afriky do Európy. Populistickí politici vo svojich volebných kampaniach poukazujú na rastúcu nespokojnosť verejnosti s narastajúcim počtom migrantov a utečencov v krajine.



Niger, ktorý na severe hraničí s Líbyou, je kľúčovou tranzitnou krajinou pre migrantov smerujúcich do Európy a tiež súčasťou západoafrického regiónu Sahel, ktorý sužuje islamistický terorizmus.