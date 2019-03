Taliansky premiér Conte nechce druhý mandát na čele vlády

Conteho do funkcie navrhlo Hnutie piatich hviezd, on sám však nie je jeho členom, len sympatizantom.

Rím 24. marca (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte v nedeľu vyhlásil, že už nebude pôsobiť na čele vlády v ďalšom funkčnom období. Informovala o tom agentúra AP.



Univerzitný profesor práva Giuseppe Conte je ministerským predsedom od júna 2018. Stojí na čele koaličnej vlády, ktorú spoločne vytvorili dve populistické strany: protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) a pravicová Liga Severu.



Od začiatku pôsobenia vlády badať trend posilňovania voličských preferencii Ligy Severu na úkor M5S, čo sa ukázalo aj v lokálnych voľbách z posledných mesiacov.



"Moja skúsenosť s vládnutím sa týmto (mandátom) skončí," vyhlásil v nedeľu Conte počas návštevy juhotalianskeho mesta Lecce.



Ďalšie parlamentné voľby v Taliansku by sa mali uskutočniť najneskôr v máji 2023.