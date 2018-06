Taliansky premiér Conte sa uchádza o dôveru Poslaneckej snemovne

Talianska vláda by chcela aktívne pristúpiť k hospodárskej politike, podporiť hospodársky rast krajiny, pričom by sa mal zohľadniť princíp postupného znižovania štátneho dlhu.

Rím 6. júna (TASR) - Nový taliansky premiér Giuseppe Conte v stredu vo vystúpení pred hlasovaním Poslaneckej snemovne o dôvere jeho vládnemu kabinetu ubezpečil o rozhodnosti zasadiť sa za zníženie štátneho dlhu. O zadlženosti Talianska chce podľa vlastných slov rokovať v Európe.



Conte sa v stredajšom vystúpení prihlásil k systému autonómie v krajine a označil ho za konsolidovaný. "Chceme zachovať systém regiónov s osobitým štatútom," ubezpečil podľa tlačovej agentúry APA. Zároveň prisľúbil, že podporí už prebiehajúce rokovania medzi centrálnou vládou v Ríme a regiónmi požadujúcimi viac autonómie.



V utorkovom prvom vystúpení o agende svojej vlády na pôde Senátu, ktorý kabinetu neskôr vyjadril dôveru, Conte hovoril okrem iného o zlyhaní migračnej politiky EÚ.



Rečník trval na tom, že Taliansko nie je rasistickou krajinou a v plnej miere preberá zodpovednosť za prijatie a integráciu legitímnych utečencov. Povedal však, že EÚ musí v tomto smere prevziať väčší diel zodpovednosti. Okrem iného by podľa Conteho mala vyjednávať aj s krajinami pôvodu migrantov a posielať naspäť tých, ktorí nesplnia podmienky na udelenie azylu.