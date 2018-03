Taliansky premiér Gentiloni po zvolení predsedov rezignoval

Parlamentné voľby v Taliansku zo 4. marca priniesli úspech populistickým a pravicovým silám, ani jedna z nich však nezískala v parlamente absolútnu väčšinu.

Rím 25. marca (TASR) - Taliansky premiér Paolo Gentiloni v sobotu formálne odstúpil z funkcie po tom, ako sa poslancom a senátorom podarilo zvoliť predsedov oboch komôr nového parlamentu. Prezident Sergio Mattarella však bezprostredne na to požiadal Gentiloniho, aby dočasne pokračoval v riadení krajiny, zatiaľ čo sa jednotlivé politické frakcie pokúšajú dospieť k rokovaniam o vytvorení novej vlády, informovala agentúra AP.



Proces odovzdávania moci sa však podľa AP začal už v sobotu, a to práve zvolením predsedov parlamentných komôr, ktorými sa stali politici protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S) a strany Vpred Taliansko (Forza Italia) zo stredopravicovej koalície.



Maria Elisabetta Albertiová-Casellatiová z Forzy Italia, ktorá je dlhoročnou spojenkyňou expremiéra Silvia Berlusconiho, bude stáť na čele talianskeho Senátu ako vôbec prvá žena v dejinách. Poslaneckej snemovni bude po novom predsedať Roberto Fico z hnutia M5S.



Podľa AP zatiaľ nie sú žiadne konkrétne náznaky, že by sa strany stredopravicového bloku alebo M5S ako subjekty s najlepšími volebnými výsledkami priblížili k vytvoreniu novej vlády. Očakáva sa, že koaličné rokovania potrvajú týždne, pričom bude úlohou prezidenta Mattarellu, aby posúdil, či dokáže nejaké zoskupenie získať v parlamente podporu nadpolovičnej väčšiny alebo bude potrebné poveriť niekoho vládnutím s obmedzeným mandátom a funkčným obdobím.