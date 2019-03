Prokurátor nevylučuje teroristický motív vodiča školského autobusu

Celkovo 51 žiakov sa vracalo zo športového podujatia v sprievode troch dospelých, keď vodič autobusu náhle zmenil trasu a oznámil, že všetci sú jeho rukojemníkmi.

Miláno 20. marca (TASR) - Talianska polícia zachránila v stredu 51 detí, unesených vodičom ich školského autobusu. Muž ho navyše polial benzínom a podpálil, uviedli úrady.



"Je to zázrak, mohol to byť masaker. Polícia bola vynikajúca, zatarasila autobus a dostala z neho deti von," vyjadril sa k prípadu milánsky prokurátor Francesco Greco, ktorého citovali tlačové agentúry AFP a AP.



Greco dodal, že nemôže vylúčiť ani teroristickú súvislosť činu, keďže incident vyvolal paniku. Bola by to priťažujúca okolnosť.



Prípad sa stal v severotalianskej provincii Cremona, približne 40 kilometrov od Milána. V autobuse sa viezli žiaci dvoch tried nižšej strednej školy, kam chodia deti vo veku 11 až 14 rokov.



Celkovo 51 žiakov sa vracalo zo športového podujatia v sprievode troch dospelých, keď vodič autobusu náhle zmenil trasu a oznámil, že všetci sú jeho rukojemníkmi.



"Nikto sa odtiaľto nedostane živý," povedal podľa niekoľkých žiakov.



Muž vzal deti na 40-minútovú jazdu hrôzy. Vyzbrojený dvoma kanistrami s benzínom a zapaľovačom na cigarety školákov zastrašoval, vzal im mobilné telefóny a prikázal dospelému sprievodu, aby žiakov zviazal sťahovacími pásikmi. Dospelí však niektoré deti spútali iba voľne.



Jednému z detí sa podarilo telefón ukryť a zavolať rodičom, ktorí následne zalarmovali políciu.



Policajti zatarasili autobusu cestu a rozbili zadné okná vozidla, kadiaľ vytiahli deti do bezpečia a bez vážnejších zranení - to všetko skôr, než autobus pohltili a zničili plamene. Páchateľa zadržali.



"Chcem s tým skoncovať, chcem zastaviť umieranie v Stredozemnom mori," vyhlásil vodič podľa viacerých správ.



Jeho motívy konania nie sú zatiaľ jasné a jeho zmienka Stredozemného mora sa zrejme týkala tisícov migrantov, ktorí sa plavili zo severnej Afriky do Talianska, ale mnohí prišli počas nebezpečnej plavby o život.



Podľa dostupných informácií je vodičom 47-ročný muž senegalského pôvodu s talianskym občianstvom a ženatý otec dvoch detí, ktorý žil v provincii Cremona. Vodičom školského autobusu bol od roku 2002.



Približne 12 detí a dvoch dospelých museli previezť do nemocnice, pretože sa nadýchali dymu, a aj šofér potreboval ošetrenie popálenín na rukách.



Video zachytávalo požiarnikov, ako hasia požiar autobusu, ktorý plamene úplne pohltili, takže z neho zostala len obhorená kovová kostra.



Ministerstvo vnútra vo vyhlásení uviedla, že vodiča v minulosti prichytili pri jazde v opitosti a takisto sa dopustil sexuálneho útoku na neplnoletú osobu. Ministerstvo neposkytlo dátumy trestných činov.



Zdroje z ministerstva povedali, že minister pracuje na odobratí talianskeho občianstva tohto muža, čo už umožňuje legislatíva prijatá koncom minulého roka.



Talianska tlačová agentúra ANSA identifikovala vodiča ako muža menom Ousseynou Sy a dodala, že ho vyšetrujú pre podozrenie z únosu, úmyslu spáchať masaker, podpaľačstva a kladenia odporu polícii.