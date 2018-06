Taliansky vicepremiér: Macron je 15-krát horší než Orbán

Poukázal na to, že hoci Maďarsko neprijalo 300 utečencov z Grécka a Talianska, ako to nariaďoval neúspešný systém kvót, Francúzsko takisto nesplnilo úlohu a prijalo až o 9000 utečencov menej.

Rím 26. júna (TASR) - Taliansky minister vnútra a vicepremiér Matteo Salvini v pondelok ešte viac rozdúchal prebiehajúci spor s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom okolo migračnej krízy v Európe.



Salvini na tlačovej konferencii v Ríme vyčítal novinárom, že jeho pravicového spojenca, maďarského premiéra Viktora Orbána, vykresľujú ako "verejného nepriateľa číslo jeden". Poukázal na to, že hoci Maďarsko neprijalo 300 utečencov z Grécka a Talianska, ako to nariaďoval neúspešný systém EÚ na prerozdeľovanie migrantov, Francúzsko takisto nesplnilo úlohu a prijalo až o 9000 utečencov menej.



"Takže si to porovnajme: ak je Orbán zlý, Macron je 15-krát horší," vyhlásil podľa tlačovej agentúry DPA Salvini, šéf krajne pravicovej, populistickej a protiprisťahovaleckej strany Liga Severu. Tento 45-ročný politický burič sa však zrejme vo výpočte pomýlil, keďže 9000 nie je 15-krát, ale 30-krát viac než 300.



Francúzska a talianska vláda sa tento mesiac začali navzájom napádať, keď sa Taliansko rozhodlo zatvoriť svoje prístavy pre humanitárnu loď Aquarius s vyše 600 migrantmi na palube.



Macron sa minulý týždeň posťažoval - avšak Salviniho priamo nespomenul - že Európsku úniu ohrozuje narastajúca vlna populizmu podobná "lepre". Nasledujúci deň líder Ligy Severu obvinil francúzskeho prezidenta, že si dal "priveľa šampanského", a vyzval ho, aby prijal migrantov, ktorých Taliansko nepúšťa na svoje pobrežia.