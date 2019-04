Taliban oblieha vládny a armádny komplex, vojakom dochádza munícia

Veľký útok Talibanu na vládne a armádne zariadenia v okrese Bálá Murgháb si od štvrtka večera vyžiadal celkovo najmenej 32 životov.

Kábul 5. apríla (TASR) - Bojovníci afganského fundamentalistického hnutia Taliban už druhý deň obliehajú vládny a armádny komplex v provincii Bádghís na západe Afganistanu. Boje si v piatok vyžiadali životy minimálne 12 ďalších príslušníkov afganských ozbrojených zložiek, ktorým už dochádza munícia. Informovala o tom agentúra AP.



Veľký útok Talibanu na vládne a armádne zariadenia v okrese Bálá Murgháb si od štvrtka večera vyžiadal celkovo najmenej 32 životov. Mnoho ďalších vojakov a policajtov utrpelo zranenia a oblasť je úplne odrezaná od okolitého sveta.



Vojaci nachádzajúci sa vo vnútri základne uviedli, že areál oblieha približne 2000 bojovníkov Talibanu, povedal pre AP člen provinčnej rady. Talibom odoláva okolo 600 príslušníkov afganských bezpečnostných síl, ktorým dochádzajú munícia, voda a potraviny.



Okresný šéf povedal, že miestne úrady sklamalo, že do situácie stále nezasiahli afganská vláda alebo výcviková a poradenská misia NATO s názvom Rozhodná podpora (Resolute Support). Hovorca ministerstva obrany naopak tvrdí, že zásoby už do Bádghísu previezli a dodávka ďalších sa plánuje ešte v piatok.



Zmienený okres bol v uplynulom mesiaci dejiskom opakovaným dejiskom bojov s talibmi, armáda však do nich doteraz nenasadila čerstvé posily.



Hnutiu Taliban sa v posledných rokoch podarilo obsadiť polovicu územia Afganistanu a denne podniká útoky na afganských vojakov s veľkými stratami na životoch. K útokom dochádza aj v čase, keď prebiehajú intenzívne mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a predstaviteľmi Talibanu s cieľom nájsť mierové riešenie konfliktu v Afganistane, ktorý trvá už 17 rokov a medzičasom sa stal vôbec najdlhšou vojnou v amerických dejinách.