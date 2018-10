Taliban potvrdil stretnutie s americkým vyslancom v Katare

Taliban opakovane vyhlásil, že je ochotný nadviazať priame mierové rokovania so Spojenými štátmi, nie však s afganskou vládou, ktorú označuje za americké bábky bez ozajstnej legitimity a moci.

Kábul 13. októbra (TASR) - Afganské militantné hnutie Taliban potvrdilo v sobotu stretnutie svojich zástupcov s osobitným vyslancom Spojených štátov, ku ktorému došlo v katarskom hlavnom meste Dauha. Predmetom piatkového rokovania bolo "ukončenie cudzej okupácie a tiež pokojné ukončenie dlhej vojny" v Afganistane, citovala zverejnené vyhlásenie tlačová agentúra DPA.



Účastníkmi stretnutia, o ktorom už skôr informovali noviny Wall Street Journal, boli poprední predstavitelia Talibanu a osobitný splnomocnenec USA pre zmierenie v Afganistane Zalmay Khalilzad. Účelom schôdzky bolo preskúmať možnosť budúcich mierových rokovaní.



Khalizad bol údajne už druhým vysokopostaveným predstaviteľom Spojených štátov, ktorý od začiatku tohto roka hovoril v Dauhe s vedením Talibanu.



Podľa údajov denníka New York Times a ďalších médií uskutočnila predošlé takéto rokovanie v júli predstaviteľka amerického ministerstva zahraničných vecí pre juho- a stredoázijský región Alice Wellsová. Jeden zo štyroch členov delegácie Talibanu na tomto stretnutí uviedol, že prinieslo "veľmi pozitívne signály".



Khalizad zatiaľ k najnovšiemu stretnutiu neposkytol žiadne vyjadrenie. V snahe udeliť nový impulz dialógu s Talibanom sa v uplynulých mesiacoch zišiel aj s predstaviteľmi Afganistanu, Pakistanu, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov, pripomenula DPA.



Taliban opakovane vyhlásil, že je ochotný nadviazať priame mierové rokovania so Spojenými štátmi, nie však s afganskou vládou, ktorú označuje za "americké bábky" bez ozajstnej legitimity a moci. Vláda v Kábule medzitým vyzvala Saudskú Arábiu ako vplyvnú regionálnu veľmoc, aby povzbudila Taliban k rokovaniam.



Američanmi vedená medzinárodná koalícia zosadila režim Talibanu v Afganistane pri vojenskom zásahu v roku 2001, ktorý prišiel po útokoch teroristickej siete al-Káida v Spojených štátoch z 11. septembra 2001. Predstavitelia Talibanu žiadajú stiahnutie amerických síl z krajiny a vytvorenie vlády v Kábule, ktorá by zohľadňovala názory tohto fundamentalistického hnutia na islam.