Taliban: USA by mali nechať afgánsky ľud žiť v pokoji a nezávisle

Šáhín zdôraznil, že samotná Moskva dospela k záveru, že Afganistan nie je možné kontrolovať alebo trvalo okupovať.

Kábul 16. februára (TASR) - Washington by mal prehodnotiť svoju stratégiu v Afganistane, vyhlásil Taliban pri príležitosti 30. výročia stiahnutia sovietskych vojsk z krajiny.



Hovorca Talibanu Muhammad Suhajl Šáhín v rozhovore pre agentúru Anadolu, ktorý zverejnila v sobotu, uviedol, že USA by mali "nechať afganský ľud žiť v pokoji a nezávisle, nech si obnoví vlastnú krajinu". Toto je jeden z pilierov afganského mierového procesu, povedal Šáhín a zdôraznil, že samotná Moskva dospela k záveru, že Afganistan nie je možné kontrolovať alebo trvalo okupovať.



Ďalej zdôraznil, že logickým záverom súčasných rokovaní o politickom urovnaní afganskej otázky je "úplné stiahnutie všetkých zahraničných síl z Afganistanu a vytvorenie inkluzívnej islamskej vlády".



"Existuje dohoda, že v (katarskej metropole) Dauha bude oficiálne otvorená politická kancelária Talibanu a čierny zoznam členov Talibanu bude zrušený," povedal Šáhín a dodal, že spolu s prepustením väzňov z Talibanu by to urýchlilo mierový proces a vytvorilo atmosféru dôvery.



Osobitný vyslanec ruského prezidenta pre Afganistan Zamir Kabulov začiatkom tohto týždňa podporil zrušenie sankcií voči Talibanu, aby jeho členovia mohli bez problémov cestovať na mierové rokovania, poznamenala Anadolu.



Šáhín sa vyjadril aj k nadchádzajúcim prezidentským voľbám v Afganistane. Taliban podľa neho neverí "v spravodlivé voľby, ktoré sa konajú počas okupácie".



Sovietska invázia do Afganistanu prišla na vrchole studenej vojny medzi USA a bývalým Sovietskym zväzom. Posledný sovietsky vojak opustil Afganistan 15. februára 1989, čím sa skončila desať rokov trvajúca invázia, ktorej cieľ — poraziť protikomunistických povstalcov podporovaných Spojenými štátmi, v tom čase známych ako mudžáhidi (mudžahedíni), čiže svätí bojovníci — sa nepodarilo dosiahnuť.